В Москве в среду будет дождливо и ветрено

В среду дневная температура в Московском регионе не превысит 18-20 градусов.

Ночью похолодает до +14 градусов, по области температура может упасть до +9. Ветер южный и юго-западный, с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 735 миллиметров ртутного столба. Местами пройдут умеренные дожди, говорится в сообщении Гидрометцентра.

Прохладная погода сохранится в течение этой недели. В четверг похолодает еще сильнее – непогоду принесут северо-западные потоки, сообщила "Известиям" ведущий специалист "Метеоновостей" Татьяна Позднякова.