ФСБ задержала в Москве агентов молдавской разведки

Двух агентов разведки Молдавии задержали в Москве сотрудники Федеральной службы безопасности. Задержанные прибыли в Россию по подложным документам с заданием, угрожавшим безопасности страны, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Агенты уже дали признательные показания. Суд избрал им меру пресечения - заключение под стражу. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовные дела по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией. Фигурантам дела грозит до 8 лет лишения свободы.

По данным следствия, два гражданина Республики Молдова с документами прикрытия прибыли в Москву с целью выполнения заданий Службы информации и безопасности Республики Молдова, направленных против безопасности Российской Федерации. В ФСБ пояснили, что упомянутая молдавская служба отвечает за разведку и контрразведку, передает ТВЦ.