Клара Новикова высказалась о коллегах по "Аншлагу": "Мы же не театр, где есть необходимость вместе готовить роли"

Клара Новикова редкий гость на светских мероприятиях, поэтому каждый ее выход привлекает особое внимание прессы. 78-летняя артистка, впрочем, не сидит без дела. Она много работает, путешествует, однако со своими коллегами по юмористической программе "Аншлаг" не видится.

"Давно с ними не виделась. У меня есть коллеги, с которыми я общаюсь, хоть и довольно редко. Но это ничего не значит. Мы же не театр, где есть такая необходимость — вместе готовить роли, репетировать. Мы индивидуалисты", - отметила актриса.

Нечасто Клара Новикова видится и с тремы внуками: Львом, Анной и Андреем. Артистка рассказала, что старшему уже 27 лет, он работает в школе, младший перешел в десятый класс. А внучка вообще учится во Франции, она занимается кукольным театром, передает Starhit.

"Я омерзительная бабушка. Но я очень их люблю, балую. Видимся редко, они живут в разных сторонах", - констатировала Клара Новикова.