Российский танк Т-72Б3М поддерживает штурмовой отряд группировки войск "Центр" во время прорыва мощного укрепрайона противника в лесополосе на Красноармейском направлении. Благодаря командной работе удалось преодолеть оборону глубоко засевших радикалов. Танковый экипаж уничтожил основные огневые точки, а так называемые боевые двойки наших пехотинцев методично зачистили территорию.

На Южно-Донецком направлении противника разгромили артиллеристы группировки войск "Восток". Скопления живой силы и стоянки боевой техники ВСУ накрыло мощным залпом "Града". Тех, кто уцелел под огненным дождем, настигли уже российские ударные дроны.

Разбив врага и отбросив его на безопасное расстояние, бойцы восточной группировки также помогли эвакуировать мирных жителей из села Богатырь Донецкой Народной Республики. При этом угроза ударов артиллерии и дронов всё равно оставалась. Тем не менее, наши мотострелки сумели без потерь вывести 13 человек, среди которых двое детей. Идти было сложно. Десятки километров только пешком. ВСУ уничтожили мосты в населённом пункте. Но, по словам жителей, оставаться там уже было невозможно. Из-за постоянных обстрелов они месяцами жили в подвалах.

Группировка войск "Юг" работала ночью и с воздуха. Экипаж бомбардировщика Су-34 ударил по пункту временной дислокации радикалов. Разведка подтвердила - цель уничтожена. И с чувством исполненного долга истребитель вернулся на аэродром вылета.