Иран и Израиль по-разному оценили итоги противостояния

Парламент Ирана сегодня одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Власти страны заявили, что теперь ядерная программа республики будет развиваться быстрее. Тем временем политики и мировые СМИ пытаются оценить итоги последнего противостояния Тель-Авива и Тегерана. Каждая из сторон заявляет о своей победе.

Вторые сутки Иран ликует. На улицах массовые шествия и митинги. В толпе даже замечен командующий иранскими силами "Аль-Кудс" Эсмаил Каани. Хотя еще 13 июня сообщалось, что он погиб в результате удара Израиля. Но теперь Иран празднует победу, ведь об этом заявил сам президент. Его обращение к нации распространила пресс-служба:

"Израиль не сумел достичь своих целей в ходе противостояния и заплатил ужасную цену за агрессию против Ирана. Противник не смог уничтожить стратегические объекты и сорвать ядерные исследования, а также спровоцировать социальные волнения внутри страны. Ответные удары иранских вооружённых сил нанесли Израилю серьёзный ущерб, продемонстрировав миру, что цена авантюры против такой великой страны, как Иран, оказалась крайне высокой".

Свое видение итога 12-дневной войны - у Израиля. Там тоже убеждены - удары ЦАХАЛа по ядерным объектам Ирана и бомбардировка американскими сверхмощными бомбами в последние дни противостояния уничтожили опасную для региона и всего мира научную программу Тегерана и заставили его пойти на прекращение огня.

"Окончательно оценивать удары еще рано. Но мы смогли отодвинуть ядерную программу Ирана и устранить нависшую над нами угрозу", - заявил Денни Данон, постоянный представитель Израиля в ООН.

Звучит одновременно и бравурно, и как-то неуверенно. А ведь Дональд Трамп заявил о полном разгроме иранских ядерных объектов. Подробности рассказал его спецпредставитель:

"Я не собираюсь вдаваться в подробности, которые являются совершенно секретными, но позвольте мне рассказать вам, что произошло. Было три объекта в Иране, которые нас беспокоили. Исфахан - он находится над землей. В него попал 30 000-фунтовый разрушитель бункеров, и он не смог пережить этот удар. Мы также сбросили 12 противобункерных бомб на Фордо. И нет сомнений, что он был уничтожен".

Уиткофф говорит о секретности и тут же рассказывает подробности. В свою очередь, у антитрамповских СМИ свои данные. Смириться с тем, что президента США выдвинули на Нобелевскую премию мира, они не могут.

"По данным предварительных оценок разведки США, удары по Ирану в прошлые выходные не уничтожили объекты и основные компоненты его ядерной программы, а, вероятно, лишь отбросили ее на несколько месяцев назад", - сказала Наташа Бертран, корреспондент по вопросам национальной безопасности CNN.

В Белом доме такие оценки назвали абсолютно неверными, мол, поэтому они и были засекречены. Пресс-секретарь президента Кэролайн Левитт заявила, что все это - очередная попытка унизить Трампа и дискредитировать крайне успешную миссию ВВС США. По мнению спецпосланника Уиткоффа, утечка информации - и вовсе государственная измена. Что наводит на мысли - реальное положение дел все-таки отличается от того, как его преподносят в Вашингтоне. А в Нью-Йорке накануне более двух часов продолжалось заседание Совбеза ООН, на котором обсуждали события на Ближнем Востоке.

"Действия США и Израиля прямо нарушили Устав ООН, резолюции ее Совета Безопасности. Атаки на иранскую инфраструктуру, включая предприятия ядерного топливного цикла, создают реальную угрозу тяжелейших радиологических последствий, которые могли ощутить на себе жители не только Ирана, но и всего Ближнего Востока. Все это, опять же, к сожалению, происходило даже не с молчаливого согласия, а с одобрения Великобритании, Франции и Германии", - отметил Василий Небензя, постоянный представитель РФ при ООН.

Помимо этого, самый очевидный итог 12-дневной войны таков - в результате взаимных ударов Израиля и Ирана погибли не менее 610 иранцев и 28 израильтян. Число раненых оценивается в 5 и полторы тысячи человек соответственно.