Собянин рассказал о модернизации дорог в районах Ростокино и Алексеевский

Удобные дороги и новые маршруты. О развитии транспортной инфраструктуры в районах Ростокино и Алексеевский рассказал на своей странице в соцсети мэр Москвы Сергей Собянин.

Они расположены на северо-востоке столицы, где проходят проспект Мира, Ярославское железнодорожное направление, а также МЦК и Калужско-Рижская линия метро. Рядом находятся масштабные природные и культурные пространства, которые ежедневно посещают тысячи людей.

Чтобы снизить нагрузку на инфраструктуру, специалисты реконструируют старые дороги и строят новые. Для пешеходов организуют комфортные маршруты. Теперь проще будет добираться до станции МЦК "Ростокино". А улицы Староалексеевская, Маломосковская и Рижский проезд станут более безопасными. На них установят светофоры и сделают тротуары.