Лавров: Россия и Туркменистан сыграют важную роль в реализации коридора "Север – Юг"

Россия и Туркмения сыграют важную роль в реализации проекта транспортного коридора "Север-Юг". Об этом сегодня заявил Сергей Лавров по итогам встречи с президентом Сердаром Бердымухамедовым.

Лавров находится с официальным визитом в Ашхабаде, где также провел переговоры с туркменским коллегой Рашидом Мередовым. Москва, по словам главы нашего МИДа, высоко ценит дружественные и доверительные отношения с братским народом.

Дипломат передал слова признательности от Владимира Путина за участие лидера Туркмении и расчета вооруженных сил страны в Параде Победы. Это еще раз подтверждает приверженность общим ценностям.

"Нас это объединяет. Это общая история, наш общий подвиг. Россия и Туркменистан твердо настроены на то, чтобы память об этом никогда не исчезла", - сказал Лавров.