Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Богдана Зиновьева

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 12-летнего Богдана Зиновьева. Его историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать чуть более двух миллионов рублей. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но требуется ещё свыше восьми с половиной миллионов.

У Богдана сверхтяжёлая форма апластической анемии. Это очень редкое заболевание, при котором костный мозг не вырабатывает клетки крови. У ребёнка по всему телу начали появляться синяки. Богдан недавно перенёс пересадку костного мозга, и теперь ему требуется срочная поддержка специальным препаратом, который поможет защитить организм от опасных вирусов. Но стоит терапия очень дорого.

Мы продолжаем помогать Богдану все вместе. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!