Эффективные удары ракетного комплекса "Искандер" снижают военный потенциал Украины. "Головной болью" Киева назвал российский ОТРК обозреватель американского издания The National Interest Брэндон Вайхерт.

Эксперт отметил передовые возможности "Искандера", включая высокую скорость, маневренность и способность уклоняться от радаров. Все это сделало ракетный комплекс важным элементом российской стратегии по ослаблению обороноспособности Украины. Обозреватель пишет, что ракета развивает скорость до семи чисел Маха и летит к цели по квазибаллистической траектории с маневрами уклонения, поэтому ее сложно перехватить.

Автор также подчеркнул, что "Искандер" — мобильная платформа. Наведение и пуск ракеты занимает несколько секунд. Позицию комплекса сложно обнаружить до старта ракеты, что превратило "Искандер" в постоянную угрозу для Киева.