В Армении предотвратили масштабный план по захвату власти

Следственный комитет Армении сообщил о предотвращении попытки теракта и захвата власти в стране.

В преступлении заподозрили лидера движения "Священная борьба" архиепископа Баграта Галстаняна. В его доме проходят обыски.

"Сотрудники правоохранительных органов сорвали масштабный и зловещий план "криминального олигархического духовенства", - так описал происходящее в стране премьер-министр Никол Пашинян в своем telegram-канале.

По версии следствия, Галстанян сначала пытался сменить власть законным путем, возглавив протесты против правительства Пашиняна, но потерпев неудачу, в ноябре 2024 года начал готовиться к насильственным действиям. Он и его сторонники якобы хотели сформировать порядка 200 "ударных" групп из бывших военных и полицейских, которые в назначенный час спровоцировали бы хаос в населенных пунктах.

Ранее российского бизнесмена Самвела Карапетяна обвинили в призывах к захвату власти в Армении. Предприниматель выступил с заявлениями в защиту Армянской апостольской церкви (ААЦ), которую критикует премьер Армении Никол Пашинян.