Российские "Герани" поразили цех сборки дронов в Краматорске

Российские дроны "Герань" ударили по цеху сборки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Краматорске. Об ударе ВС России сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, цех по производству дронов располагался на городском аэродроме. О потерях украинской стороны в результате российского удара пока не сообщается, передает ТАСС.

Ранее стало известно об атаке ВС России на подконтрольную Киеву часть Запорожской области. Целью удара российских военных стал командный пункт Вооруженных сил Украины.