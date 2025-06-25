Ветврач рассказал о львах, напавших на директора и сотрудницу "Тайгана"

Лев, укусивший владельца крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, не нападал на сотрудницу парка Леокадию Перевалову.

В октябре 2024 года на сотрудницу напал лев из Мариуполя, на Зубкова – молодой лев, которому 2-3 года.

"Он вакцинирован и неагрессивен. У него есть вакцинация против бешенства, и он вырос именно в "Тайгане", - сообщил РИА Новости ветеринарный врач парка Василий Писковой.

Напавшего на Зубкова льва усыплять не будут.

В настоящий момент Зубков находится в больнице, его прооперировали. Состояние директора парка тяжелое, но стабильное. Он пришел в сознание и уже может слабо говорить.

Нападение льва на директора крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова произошло 22 июня. Мужчина получил множественные травмы. Возбуждено уголовное дело. По данным следствия, нападение произошло из-за грубого нарушения правил техники безопасности.

В октябре 2024 году львы насмерть загрызли управляющую парка "Тайган" Леокадию Перевалову. Женщина забыла закрыть вольер.