Иран одобрил приостановку сотрудничества с МАГАТЭ

Парламент Ирана утвердил законопроект о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Об этом в среду заявил представитель президиума Исламской консультативной ассамблеи Алиреза Салими.

Согласно документу, сотрудники агентства не могут посещать страну для инспекций ядерных объектов без согласия Совета безопасности Ирана.

Ранее в Пентагоне заявили, что авиационные удары США по объектам в Иране лишь задержали развитие ядерной программы, но не уничтожили. У Тегерана есть ресурсы восстановить разрушенные ядерные объекты.