ВС России нанесли минувшей ночью более 20 ударов по военным объектам Украины. Поражены склады, позиции ПВО, места дислокации личного состава и техники ВСУ, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

По данным подполья, 6 ударов нанесла российская армия по Одесской области. Целями стали пункт временного размещения наемников в Вилкове, причальные и перегрузочные мощности Дунайского логистического хаба, а также склады западного вооружения и боеприпасов. Пять ударов пришлось по полевым арсеналам, складам ГСМ и техники в Донецкой области.

В Днепропетровской области удар пришелся по складу и логистическому узлу ВСУ между Павлоградом и Синельниково. В Запорожской области поражены инфраструктура командного управления, железнодорожные узлы и укрытые ремонтные базы. Три удара по Харьковской области поразили склады с иностранными боеприпасами, временные хабы ПВО и радаров, а также железнодорожные станции.