Ангарская о новом муже Бородиной: "А он ведь совсем не такой противный"

В начале июня Ксения Бородина вышла замуж в третий раз. На сей раз ее избранником стал блогер Николай Сердюков. На днях влюбленные сыграли шикарную свадьбу. Однако почему-то не все поклонники верят в долгосрочность брака Ксении и Николая. Судя по комментариям в Сети, многие фанаты прямо называют союз Бородиной и Сердюкова мезальянсом, мол, если ведущая накопила внушительное состояние, то ее избранник "гол как сокол". А некоторые интернет-пользователи прямо называют его альфонсом.

Отметим, что телеведущая и блогер познакомились на съемках шоу "Последний герой". Одной из участников телепроекта была певица, юмористка Надежда Ангарская. В новом интервью она призналась, что поначалу Николай Сердюков не вызвал у нее приятных впечатлений.

"Когда я только пришла на проект, Сердюков мне категорически не нравился. Думала: "Да что это за человек такой? В каждой бочке затычка, везде он лезет". Он не чувствовал границ. И жутко меня раздражал", - сообщила Ангарская.

Однако во временем, узнав Николая поближе, Надежда пришла к выводу, что он совсем не такой, каким кажется на первый взгляд. Артистка рассказала: "Я увидела, что он может поддержать любой разговор, много читает, много размышляет. У Коли очень хорошая память. Однажды мы с ним проговорили всю ночь. И он поразил меня тем, что знает оперную музыку, биографию Елены Образцовой... На следующее утро Ксения Бородина поинтересовалась моим мнением о Сердюкове, и я сказала: "А он ведь совсем не такой противный, как я о нем думала!".

Впрочем, призналась Надежда Ангарская, она все равно не ожидала, что у Ксении Бородиной и Николая Сердюкова дойдет до свадьбы, передает "Мир новостей".