Рубио объяснил нежелание Вашингтона вводить новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп не желает вводить новые санкции в отношении России. В случае принятия антироссийских рестрикций Вашингтон утратит способность вести диалог с Москвой, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

Как сказал Рубио в интервью газете Politico, как только санкции вступят в силу, это будет означать, что окно для переговоров с Россией закрыто. Вашингтон, вероятно, потеряет возможность говорить с Москвой о прекращении огня.

По словам американского госсекретаря, США намерены продолжать взаимодействие с Россией. В Вашингтоне считают, что есть возможность изменить ситуацию и усадить стороны конфликта за стол переговоров. И США намерены этим воспользоваться.