Задержан госсекретарь Дагестана и основатель ФК "Анжи" Магомедов

Госсекретаря Дагестана и основателя футбольного клуба "Анжи" Магомед-Султана Магомедова задержали по уголовному делу о хищении.

Сегодня утром к чиновнику, его родственникам и коллегам пришли с обысками, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. въезд к дому чиновника перекрыт при помощи спецтехники. Силовики работают по всей республике.

По информации telegram-канала Shot, обыски связаны с делом о незаконной приватизации "Дагнефтебазы" в 2005 году.

Магомедову 69 лет. Он возглавлял "Дагнефтепродукт" с 1991 по 2005 годы, когда предприятие принадлежало государству. После приватизации Магомедов остался ее руководителем до 2010-го года.

В 1991 году по просьбе директора детской футбольной школы Махачкалы Александра Маркарова. сформировал футбольный клуб "Анжи".