Валерий Меладзе отметил юбилей в Испании

23 июня популярный певец Валерий Меладзе отметил юбилей. Знаменитому артисту исполнилось 60 лет. По такому случаю именинник устроил праздник в Испании, куда переехал жить несколько лет назад. Поздравить юбиляра собрались его близкие: брат Константин Меладзе и сестра Лиана, а также супруга, певица Альбина Джанабаева. Кроме того, отметился на празднике старший сын Валерия и Альбины Константин.

Интересно, что для радостного мероприятия Джанабаева выбрала черное платье с внушительным декольте. Наряд подчеркнул стройную фигуру артистки. Не секрет, что в последнее время Альбина тщательно следит за собой и регулярно занимается спортом.

Однако, как судачат наблюдательные пользователи Сети, на празднике не были замечены дочери Валерия Меладзе от первого брака (по другим данным, на празднике была лишь одна из них). Впрочем, с одной из наследниц певец недавно виделся в Москве. Средняя дочь София, ставшая мамой в прошлом году, вместе с ребенком и именитым отцом попала в объективы камер.

Отметим, что после развода с супругой Ириной Валерий Меладзе продолжает поддерживать отношения с дочками и старается не пропускать ни одного важного события в их жизни.