Минобороны получило очередную партию новейших истребителей Су-35С

Мощное пополнение в рядах ВКС России. Объединенная авиастроительная корпорация передала Министерству обороны очередную партию новейших истребителей Су-35С.

Самолеты поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний в различных режимах и уже совершили перелет на аэродром базирования. Машины, по словам военных летчиков, обладают впечатляющими характеристиками - легкие в управлении и сверхманёвренные.

Многофункциональный истребитель предназначен для завоевания господства в воздухе, уничтожения наземных и надводных объектов днем и ночью при любых погодных условиях.