ФСБ предотвратила теракт против российского военнослужащего в Подмосковье

Двое пособников спецслужб Украины задержаны сотрудниками ФСБ в Подмосковье. Граждане России готовили теракт против российского военнослужащего, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным ЦОС, россиян застали в тот момент, когда они изымали из схрона вблизи одного из садоводческих товариществ самодельное взрывное устройство. Они планировали использовать эту бомбу для теракта в отношении одного из военнослужащих в столичном регионе.

Пособники СБУ при задержании оказали вооруженное сопротивление, ответным огнем они были нейтрализованы. Следователи обнаружили на месте столкновения пистолеты Макарова с патронами, средства связи и готовое к применению самодельное взрывное устройство, передает ТВЦ.