Сергей Собянин рассказал о масштабной модернизации московских больниц

Узнать одну из старейших больниц Москвы – ГКБ имени Иноземцева – сейчас практически невозможно. После капитального ремонта она полностью преобразилась. Реконструкция стационара продолжалась два года. За это время его и отремонтировали, и оснастили новейшим медицинским оборудованием.

"Замечательный ремонт, современное оборудование. Теперь мы в этом корпусе можем оказывать большие объёмы медицинской помощи. То, что раньше было в стеснённых условиях и некомфортно для наших пациентов, теперь в этом корпусе комфортное пребывание, большое количество операционных, современная техника", - рассказал Макар Хачатуров, заместитель главного врача по медицинской части ГКБ им. Ф.И. Иноземцева.

Больница модернизирована благодаря столичной стратегии развития московского здравоохранения, которая предполагает комплексное обновление медицинской инфраструктуры. И ГКБ имени Иноземцева не единственная. Только за последние пять лет реконструировали и построили более двух миллионов квадратных метров медицинских объектов. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге:

"Работы организованы с минимальным влиянием на текущую деятельность больниц. А по завершении реконструкции корпуса будут соответствовать современным стандартам московской медицины. В них можно будет разместить новейшее высокотехнологичное оборудование для диагностики и лечения. Гораздо комфортнее станут и условия для пациентов и врачей".

В начале июня завершилась реконструкция второго корпуса Центра паллиативной помощи на улице Двинцев, который составляет каркас всей столичной паллиативной службы.

"Все системы в здании диспетчеризированы, автоматизированы. В здании выполнена безбарьерная среда. Здание максимально адаптировано для нужд маломобильных групп населения. Также были выполнены и устроены подъёмники модульные для перемещения необходимых пациентов", - отметил Алексей Чебашкин, начальник отдела по координации работ с социально значимыми объектами ДКР Москвы.

Кардинальные изменения произошли и в Детской Морозовской больнице. Там уже отремонтировали три корпуса, еще в двух работы продолжаются. Кроме того, уже год работает обновлённое приёмное отделение.

Одни из самых масштабных работ по модернизации развернулись в Боткинской больнице. Там много корпусов, некоторые из которых являются объектами культурного наследия. Там работали не только строители, но и реставраторы.