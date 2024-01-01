Мосгордума провела заключительное заседание весенней сессии

Сегодня в Мосгордуме состоялось заключительное заседание весенней сессии. Депутаты рассмотрели 14 вопросов. В том числе принят закон "Об исполнении бюджета Москвы, за 2024 год".

Так, план по доходам был выполнен на 120 процентов. Показатель валового регионального продукта увеличился на 5 с половиной процента. Объем производства московской промышленности вырос почти на 18 процентов.

Объем расходов социальной направленности составил около трёх триллионов рублей. На оказание мер соцподдержки жителей - а их получает каждый третий москвич - было направлено 646 миллиардов. Также на заседании было принято решение о летнем перерыве в работе Мосгордумы. Он продлится с 14 июля по 7 сентября.