Врачи больницы имени Ворохобова выходили 415-граммового младенца

Врачи городской больницы имени Ворохобова выходили недоношенного младенца с критически низкой массой тела всего 415 граммов. Среди тех, кого спасли в перинатальном центре, это самый маленький пациент. Реанимация, терапия и наблюдение - путь до выписки был сложным. Как помогали набрать нужный вес?

В семье Юлии и Максима Бардась сын Егор первый и такой долгожданный. Три месяца реанимации с искусственной вентиляцией легких и 2 месяца в отделении терапии теперь позади, как и тревоги родителей за жизнь и здоровье ребенка.

На свет он появился с массой тела всего в 415 граммов и ростом 22 см. А сейчас весит уже больше 4 килограммов и продолжает набирать.

"Он при рождении показался нам таким маленьким, что он умещался практически в ладошке. Хотя он родился на 28 неделе, он задержался в развитии, будучи у мамы в утробе, поэтому он получился совсем-совсем крошечный", - рассказала Анна Карпова, заведующая неонатальным стационаром ГКБ №67.

Врачи неонатального отделения бьются за каждый грамм веса, за каждый уверенный вздох. За три года работы перинатального центра при столичной больнице имени Ворохобова здесь выходили и выписали уже более 2500 недоношенных малышей. Из них более 350 пациентов, рожденных с весом меньше килограмма.

"Ведь ни для кого не секрет, что преждевременные роды могут быть связаны, прежде всего, с заболеваниями матери. И если мама страдает от какого-то заболевания и требует к себе большого количества разных совершенно специалистов, мы как раз то самое учреждение, которое готово всегда им помочь", - сообщила Мария Пониманская, заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи ГКБ №67.

Егор теперь самый маленький из спасенных пациентов. Едва услышав мамин голос, он перестает плакать. С ней они были неразлучны с самого его появления на свет. Вместе преодолевали трудности.

Столица реализует проект "Центры ранней помощи" по оказанию медицинской и социальной поддержки маленьким москвичам, рожденным раньше срока, а также детям с критическим состоянием в неонатальный период. Благодаря такому подходу возможности помощи таким пациентам постоянно расширяются. По статистике 99% процентов из них сегодня удается спасти столичным врачам.