4 золотых и 2 серебряных! Московские школьники стали победителями на Международной олимпиаде по географии. Соревнования проходили дистанционно.

Участвовали более 100 старшеклассников со всего мира. Россию представляли 6 учеников столичных школ. Задания были сложные - как теоретические, так и практические, ответы требовались развёрнутые.

Кроме того, нужно было пройти мультимедиатест на английском языке. Москвичи заняли первое место в командном зачёте, показав высочайший уровень российской географической школы.