Московский марафон тренировок с фигуристкой Загитовой пройдет в "Лужниках" 28–29 июня

Олимпийская чемпионка Алина Загитова примет участие в спортивном марафоне в "Лужниках", который пройдет 28–29 июня. Об этом сообщает в среду АГН "Москва" со ссылкой на Департамент спорта столицы.

"На территории Южного спортивного центра "Лужников" появится более 10 зон со спортивными и развлекательными активностями, которые будут доступны всем посетителям. За участие в массовых тренировках гости марафона будут получать специальные браслеты, которые можно обменять на ценные призы в фирменном стиле фестиваля", – говорится в сообщении.

Помимо этого, для детей появятся игровые зоны. Все активности будут бесплатными.

Ранее сообщалось, что 28 и 29 июня на Болотной площади и на 250 площадках столицы пройдет День молодежи. На это событие каждый год приезжают молодые люди из других регионов и стран.