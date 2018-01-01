Дочь Успенской Татьяна Плаксина: "Я сходила с ума, это даже приятно"

У Любови Успенской есть единственная дочь Татьяна Плаксина. В 2018 году она пережила страшное падение с велосипеда. У наследницы певицы была сломана челюсть, она лишилась зубов. Плаксина перенесла несколько операций.

А спустя короткое время выяснилось, что у Татьяны серьезные проблемы с запрещенными веществами. В какой-то момент она даже сбежала из России в США. Любови Успенской пришлось приложить немало усилий, чтобы не только вернуть дочь, но и отправить ее на лечение.

После реабилитации Татьяна Плаксина стала выступать вместе с матерью. А еще начала активно вести социальные сети. Буквально накануне, 24 июня, наследница Любови Успенской провела прямой эфир с подписчиками, с которыми откровенно говорила на самые разные темы.

"Я сходила с ума, этого не нужно бояться, это даже приятно. Это полное расслабление. Да, ты отделяешься от общества, но если ты не борешься, а принимаешь это, то ты познаешь новые грани себя. Быть без ума — это уникальное состояние. Дай бог каждому пройти через это и выйти на другую сторону, где ты возвращаешься к себе. Это возвращение дарит тебе абсолютно новое восприятие себя. Каждому глубоко мыслящему человеку хотя бы раз нужно сойти с ума", - высказала мнение Татьяна Плаксина.

Отметим, что осенью прошлого года Любовь Успенская объявила об исчезновении дочери. К счастью, она вскоре нашлась. Якобы Плаксина была в Израиле. Однако что она там делала, до сих пор неизвестно.