"Маленький герой": подробности состояния брошенного об пол в "Шереметьево" ребенка

Состояние пострадавшего в аэропорту "Шереметьево" мальчика стабильное.

"Наш маленький герой чувствует себя хорошо. После утреннего обхода мы получили информацию, что состояние у него стабильное, ухудшений не наблюдается", - сообщила уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в своем telegram-канале.

Ребенок находится в Центре Рошаля в Красногорске. Его лечением занимаются лучшие нейрохирурги, неврологи, реаниматологи. В ближайшие дни врачи будут пробовать его снять с ИВЛ.

МРТ подтвердило отсутствие повреждений мозга у ребенка. Скоро его переведут из реанимации в палату. На восстановление потребуется не менее месяца, сообщила накануне Мишонова.

Чудовищный инцидент произошел в аэропорту "Шереметьево" во вторник утром. 31-летний мужчина со всей силы кинул на пол двухлетнего ребенка. Момент происшествия зафиксировала камера наблюдения. Видно, как мужчина подходит к чужому ребенку. Стоит с ним рядом несколько секунд. После чего резко хватает его и кидает на пол. У малыша диагностирован открытый перелом костей черепа, перелом основания и свода черепа.

В МВД сообщили, что мужчина находился под воздействием наркотиков. Свой поступок он объяснить не смог. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным Mash, мужчина прилетел из Каира, где монтировал металлоконструкции на объекте. Перед полетом он употребил каирский гашиш и три бутылки виски. Дома его ждали жена и двое маленьких детей. При этом силовики сомневаются, что мужчина употреблял только гашиш: он ведет себя странно даже спустя сутки. Его кровь взяли на анализ.

Малыш прилетел в Москву вместе с мамой из Афганистана – в момент инцидента она отвлеклась, чтобы получить коляску в зоне выдачи багажа. Женщина беременна и очень переживает за своего старшего сына. Отцу мальчика разрешили увидеть ребенка.

"Сейчас еду к нему. Он все в таком же состоянии, в реанимации. Операцию еще не делали", - рассказал RT отец мальчика Мохаммад.