Рютте объяснил Европе, как завоевать уважение Трампа: "Лесть и деньги"

Европейским лидерам объяснили, как завоевать уважение президента США Дональда Трампа. По словам генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте, надо лесть подкрепить серьезным увеличением расходов.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, это было центральным элементом стратегии Рютте в течение нескольких месяцев. По данным источников, кампанию лести, возглавляемую генсеком НАТО, европейские лидеры обсудили еще до саммита.

Издание отмечает, что Европа отчаянно пытается избежать более разрушительного спада в трансатлантических отношениях. Странам блока рекомендуют повысить расходы на оборону с нынешних 2% до 3,5% ВВП - и еще 1,5% ВВП тратить на развитие инфраструктуры и военной промышленности. Это удовлетворит требование Дональда Трампа, который просит союзников тратить 5% от ВВП на оборону – притом, что столько не тратят даже сами Соединенные Штаты.