Российские военные освободили населенный пункт Ялта в ДНР.

Село взяли подразделения группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны России. Сейчас подразделения закрепляются на новых рубежах.

За сутки в зоне действий группировки противник потерял более 190 военных и 12 единиц военной техники, в том числе танк. ВС России нанесли поражение животй силе и технике противника в трех населенных пунктах ДНР и двух в Запорожской области.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Ранее наши бойцы освободили села Запорожье и Перебудово в ДНР.