В Подмосковье нейтрализованы пособники украинских спецслужб

В столице сотрудники ФСБ арестовали двоих агентов молдавских спецслужб, которые угрожали безопасности России. Шпионов лично обучал один из руководителей Главного управления внешней разведки республики. Ещё одна крупная операция прошла на территории Подмосковья. Правоохранители ликвидировали пособников украинских спецслужб, которые готовили теракт.

Оперативники ФСБ следят за двумя мужчинами, которых подозревают в подготовке террористического акта. Точно фиксируют каждый шаг. Где бывали и с кем ещё общались, кроме как друг с другом. Когда стало понятно, что подозреваемые уже, можно сказать, на финишной прямой в подготовке преступления, провели захват.

Мужчины оказали вооружённое сопротивление. У них при себе были пистолеты Макарова. Оба нейтрализованы, как говорится в официальном пресс-релизе ФСБ. Короткий бой произошёл в тот момент, когда подозреваемые извлекали из тайника готовое к использованию самодельное взрывное устройство.

Напомним, что по аналогичной преступной схеме, с использованием бомб, ранее были убиты: в Балашихе - генерал Ярослав Москалик. Он занимал должность заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба. А на Рязанском проспекте в Москве - руководитель войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов. В этот раз спецслужбы смогли сработать на опережение. Сейчас устанавливает весь круг общения. Возможно, что и с этими людьми они тоже встречались, общались и получали указания. Двое шпионов, которые работали по заданию молдавских и украинских спецслужб.

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