Певица Анна Асти намекнула на развод: "Заново учусь жить"

Накануне, 24 июня, в одном из коттеджей в центре Москвы популярная певица Анна Асти (Asti) отметила день рождения. "Царице" исполнилось 35 лет. По такому поводу поздравить именинницу пришли самые известные представители отечественного шоу-бизнеса, такие как Филипп Киркоров, Игорь Крутой, Алексей Чумаков, Григорий Лепс, Софья Эрнст, Ида Галич, Яна Рудковская и многие другие.

А вот мужа певицы, бизнесмена Станислава Юркина, на мероприятии не было. Сама Анна Асти заявила, что супруг приболел. Однако интернет-пользователи не поверили словам артистки и с новой силой начали распространять слухи о том, что пара оформила развод. Мол, на расставание намекнула Анна Асти и в своей речи на празднике.

"Заново учусь жить и видеть мир с открытой душой, несмотря на то что иногда ее нужно закрывать", - интригующе сообщила популярная исполнительница.

В последнее время Анна Асти перестала выкладывать фото с мужем в соцсетях и больше не выходит вместе с ним в свет, отмечает Spletnik.