Оглашена официальная дата расставания Кейт и Уильяма: принц принял решение оставить Миддлтон после возвращения рака

Кейт Миддлтон осенью 2024 года завершила курс химиотерапии. Принцесса Уэльская девять месяцев боролась с раком брюшной полости и болезнь отступила. Но, как оказалось, ненадолго.

После того, как Кэтрин пропустила второй день королевских скачек Royal Ascot, хотя в официальной программе значилось, что принцесса появится в карате с мужем, появились новости об ухудшении ее состояния. По данным СМИ, Миддлтон не до конца восстановилась, а ее все больше нагружали работой, пока организм не дал сбой.

Судя по сообщениям из дворца, в скором времени принц Уильям и Кейт Миддлтон расстанутся. И все из-за болезни принцессы. Наследник престола должен ехать в Бразилию на мероприятие фонда охраны окружающей среды, жена не сможет сопровождать его, перелет на другой конец света противопоказан Кэтрин. Принц будет вынужден оставить больную Миддлтон.

Официальная дата визита уже оглашена. По данным Daily Express, Уильям летит в Рио-де-Жанейро на премию Earthshot 5 ноября. Принц Уэльский является основателем и президентом премии, поэтому пропустить поездку в Бразилию он не может.

В прошлом году мероприятие проходило в Кейптауне. Кейт также не присутствовала на нем, тогда принцесса проходила лечение от рака.