На свадьбе Бородиной случился конфуз: муж обнимал другую женщину

В начале июня Ксения Бородина вышла замуж за Николая Сердюкова. А на днях влюбленные сыграли шикарную свадьбу, на которую позвали множество гостей. Сейчас в Сети распространяются фотографии и видео, сделанные во время грандиозного мероприятия.

По какой-то причине особое внимание интернет-пользователей привлек короткий ролик, на котором запечатлены Ксения Бородина и Николай Сердюков, позирующие для фото с моделью Викторий Лопыревой. Комментаторы убеждены, что новоиспеченный третий муж ведущей скандально известного реалити-шоу "Дом-2" просто перепутал и обнимал вместо супруги другую женщину.

Самое интересное, что этот конфуз не остался без внимания Ксении Бородиной. В запрещенной социальной сети "Инстаграм" она оперативно отреагировала на шумиху, объяснив поведение Николая Сердюкова. По ее словам, супруг вел себя совершенно естественно, пожалев ее и не прижимая к себе, ведь на ней в этот момент была фата, которая "тянула вниз" при объятии.

Другие пользователи Сети посмешили предупредить Бородину, чтобы она внимательно следила за третьим мужем, припомнив историю, когда Виктория Лопырева якобы увела из семьи бизнесмена Игоря Булатова, от которого впоследствии родила сына. Говорят, она дружила с его тогдашней женой.