Главная идеология Европейского союза – звериная русофобия, порожденная мнимой "русской угрозой". Страны ЕС сами ее придумали для решения своих мелкотравчатых задач, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Медведев подчеркнул: Евросоюз медленно, но верно превращается в самодостаточный военный блок. Он постепенно начнет конкуренцию с НАТО, особенно в период трампизма. "Брюссельские тараканы" и недалекие лидеры стран ЕС провозгласили собственную оборонную стратегию, заявив о вступлении в эпоху перевооружения, написал зампред Совбеза в Telegram.

Современные европейские политики полностью разрушили представление о Евросоюзе как об экономическом гиганте. ЕС превратили в политизированную глобалистскую организацию, мечтающую о реванше против Москвы. Брюссель сегодня - настоящий враг России, заключил Медведев.