Гороскоп на сегодня, 26 июня, для всех знаков зодиака

Овны

Меркурий входит в знак Льва и настаивает на самовыражении! Идеи для шопинга, новые планы на отпуск, стильные решения, флирт - это все ваши темы.

Тельцы

Дом, милый дом! Звезды вдохновят на разговор с родителями, переезд или просто подскажут, как обустроить пространство, чтобы было уютнее.

Близнецы

Впереди две недели, удачных для начала ведения блога, поездок, оформления документов. Главное - не распыляться, а выбрать действительно самое важное.

Раки

Ваш фокус смещается в сторону финансов: хочется зарабатывать больше и тратить красиво. Меркурий во Льве поможет найти креативные решения.

Львы

Меркурий входит в ваш знак - идеальный момент для громких заявлений, запуска новых проектов. Говорите о себе смело - вы сейчас самый главный оратор.

Девы

Вам захочется отдохнуть вдалеке от шума и толпы. Если собираетесь в отпуск, выбирайте места, где мало людей, но много чистого воздуха и прозрачной воды.

Весы

Вам еще рано отдыхать! Впереди хорошее время для налаживания социальных связей, старта большого проекта, активности в соцсетях - вы получите лучшее.

Скорпионы

Ваши идеи и слова могут принести продвижение в карьере. День подойдет для составления плана, разговора с начальством или запуска важного процесса.

Стрельцы

Если давно хотели сменить обстановку, отправиться в поездку - время пришло. Меркурий даст энергию не просто мечтать, а сразу бронировать билеты.

Козероги

Вы входите в период, когда придется заняться серьезными финансовыми вопросами. А еще знайте: если нужно вернуть доверие в отношениях – у вас получится.

Водолеи

Тема партнерства становится актуальной. Возможно, вы поймете, с кем хотите быть рядом или, наоборот, с кем пора расстаться – мирно и дружелюбно.

Рыбы

Ваш ритм ускоряется: на работе появляется больше задач, встреч, обязанностей. Придется исхитриться, чтобы вставить в планы отдых – лето никто не отменял!