Названа причина смерти актера сериала "Санта-Барбара" Джо Маринелли

В возрасте 68 лет умер звезда сериалов "Санта-Барбара" и "Доктор Хаус" Джо Маринелли. В течение нескольких лет актер боролся с раком желудка и горла. По словам его супруги Джин Маринелли, смерть наступила из-за рака желудка, сообщает The Hollywood Reporter.

Сообщается, что артист скончался еще в воскресенье, 22 июня, однако широкий резонанс новость получила лишь сейчас. Безутешная вдова Джин Маринелли, с которой тот прожил почти 34 года, сказала, что они никогда не ссорились.

Отметим, что в фильмографии Джо Маринелли, кроме "Санта-Барбары", в которой он сыграл переодетого гангстера Банни Тальятти, значатся такие сериалы как "Скорая помощь" и "Отчаянные домохозяйки". В общей сложности актер исполнил более 50 ролей в полнометражных фильмах и сериалах.

Напомним, Джозеф Энтони Маринелли родился в США, однако актерское образование получил в Великобритании. Вернувшись на родину, он продолжил профильное обучение, при этом зарабатывая на жизнь плотницким делом. К счастью, ему улыбнулась удача, и актерство его прославило. После себя артист отставил не только фильмы, но и сыновей Винсента и Дэвида.