Песков раскрыл реакцию Кремля на отказ Ирана от сотрудничества с МАГАТЭ

Ситуация с приостановкой сотрудничества Ирана с Международным агентством по атомной энергии не может не вызывать обеспокоенности. Реакцию Кремля на решение Тегерана раскрыл пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что иранский парламент одобрил проект документа о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Об этом сообщил представитель президиума законодательного органа Ирана Алиреза Салими. В соответствии с принятым постановлением, инспекторам агентства запретят въезд в страну до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность иранских ядерных объектов.

Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, отметил, что решение Тегерана обусловлено неспровоцированным нападением и ударами по ядерным объектам Исламской Республики. Представитель Кремля подчеркнул, что в нынешней ситуации сильно пострадало реноме МАГАТЭ, передает ТАСС.