Стало известно, сколько Бородина заплатила за свадьбу: пенсионеры столько и за 10 лет не потратят

Ксения Бородина в третий раз вышла замуж. Избранником телеведущей стал блогер и бизнесмен Николай Сердюков. Роскошную свадьбу пара закатила 23 июня. Поздравить молодых пришли друзья, среди которых немало знаменитостей.

Для банкета Бородина купила три платья, а жених сменил два костюма. Развлекали гостей и молодоженов Владимир Пресняков, Zivert, Akmal’ и Artik & Asti, Иванушки International. Денег на праздник бывшая ведущая "Дома-2" не пожалела.

По подсчетам руководителя event-агентства Екатерины Акимовой, бюджет у свадьбы был приличный. И это при том, что Ксения сэкономила, назначив банкет на понедельник, в выходные все обошлось бы еще дороже.

"Свадьба прошла 23 июня на самой роскошной и самой дорогой площадке Подмосковья – Villa Michetti. Стоимость ее аренды в среднем – 2 миллиона рублей", — сообщила организатор торжеств.

Оформлением свадьбы занимались лучшие специалисты столицы, декор особо понравился гостям. "Стоит отметить невероятно красивое оформление от топовых московских декораторов с роскошными серебряными сферами, которые отражали небо и белоснежные полы. Его арендовали минимум на трое суток, чтобы успеть сделать монтаж. На декорации потрачено около 3 миллионов", — заявила Акимова.

На наряды невеста потратила не так много. Три платья обошлись Ксении примерно в 500 тысяч рублей. Бюджет на артистов был и того меньше. Вероятнее всего звезды пели для гостей звезды "Дома-2" бесплатно, преподнеся свои выступления Бородиной и Сердюкову в подарок.

В итоге, на свадьбу Ксения потратила более 5,5 миллиона рублей. И это без учета торта, еды и напитков. Сумма неподъемная для многих жителей страны, пишет "Абзац".