В Китае эвакуированы более 80 тысяч человек из-за мощного наводнения

Кадры из Китая. На юго-западе страны эвакуированы более 80 тысяч человек из-за сильнейшего наводнения. После затяжных проливных дождей несколько рек в провинциях Гуйджоу и Гуанси вышли из берегов. В результате затопленным оказался ряд населенных пунктов.

Вода - на улицах, в подвалах жилых домов, на парковках. Жителям поселков, отрезанных от внешнего мира, спасатели с помощью беспилотников доставляют продовольствие и предметы первой необходимости.

Мощные потоки и оползни размывают дороги и сносят мосты. Так, на одной из скоростных трасс обрушилась переправа. В гигантский провал чуть не угодил грузовик - водитель успел остановиться и сумел выбраться со своим напарником из кабины, которая зависла над пропастью.