Собянин: Больше 472 тыс. человек посетили иммерсивный музей на Красной площади

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в посте в телеграме, что иммерсивный музей на Красной площади посетили более 472 тысяч человек.

Как уточнил глава города, посвященная 80-й годовщине Парада Победы 1945 года выставка состояла из нескольких тематических зон и каждая рассказывала о непоколебимом духе народа в военные годы.

Были представлены такие экспозиции, как исторический "Фонтан Победителей", поезд Победы "Мы из Берлина", выставка "Москва встречает Победу".

Кроме того, на Красной площади также можно было увидеть разные театрализованные представления и ретро-машины. Сопровождали гостей больше 300 волонтеров.