Украинцы устроили майдан с призывом к Трампу навести порядок в Киеве

Жители Украины вышли на майдане в центре Киева. Участники массовой акции протеста обвинили киевский режим в коррупции и призвали Трампа навести на Украине порядок.

Среди участников майдана было много украинских военных, ставших основным костяком протестной акции. Также пришли их родные и родственники погибших, студенты и активисты. Отмечается, что такое большое количество протестующих собралось впервые за очень долгое время.

Участники митинга развернули на майдане палаточный городок. Однако полиция его снесла, многие активисты задержаны и избиты. Демонстранты в знак протеста перекрыли движение в центре Киева – заявив, что больше не боятся власти и будут отстаивать свои права, передает РИА Новости.