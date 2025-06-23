Елене Воробей угрожает паралич желудка

Елена Воробей не скрывает, что своей стройностью обязана препарату для снижения веса. В итоге популярная артистка сумела скинуть 14 килограммов. Однако в Сети многие поклонники считают, что в результате использования лекарственного средства Воробей стала выглядеть уставшей и изможденной. О том, какой вред здоровью может нанести использование препарата, изначально созданного для лечения сахарного диабета второго типа, рассказала врач-диетолог, нутрициолог Кристина Пришвина.

Она напомнила, что один из эффектов препарата - небольшая задержка опорожнения желудка. Вот только использование лекарства для достижения стройности может привести к печальным последствиям.

"Соответственно, снижение веса наступает молниеносно, но вместе с ним может прийти паралич желудка — состояние, при котором пища застревает в организме, буквально "зависает" в желудке, не проходя дальше. Это называется гастропарез, и может проявляться в начале, как рвота, боли, тяжесть, изматывающее ощущение, что еда не усваивается", - сообщил медик.

Кроме того, специалист обратил внимание на лица людей, "подсевших" на этот препарат. Пришвина отметила общую схожесть: кожа становится обвисшей и сухой. Она заявила, что лицо "стареет" и к былой молодости уже не возвращается, передают "Страсти".

Ранее Елена Воробей признавалась, что применение препарата для сброса веса хоть и помогло избавиться от лишних килограммов, но влечет за собой кучу осложнений. Артистка сообщила, что средство может вызывать головокружение, резкое снижение сахара в крови, которое влечет за собой слабость, дрожь, пот и панические атаки.