Радиостанция УВБ-76, известная также как "Станция Судного дня", резко активизировалась. На фоне проведения саммита НАТО в Гааге станция уже передала в эфир целых 14 сообщений.

Как сообщает отслеживающий сообщения "Радиостанции судного дня" Telegram-канал "УВБ-76 логи", 25 июня передача началась в 9:09 по московскому времени. В эфире прозвучало сообщение "НЖТИ 63373 сласть 4138 7098". Далее последовали также предваряемые набором букв и цифр слова "буеропрыщ" и "жердь".

Позже программа стала более интересной. В эфире прозвучало "мелкий, мелкий, нарциссовый, хрякохрыч, спидошлиц, зацветение, кранофай, фондошурф и юсобоек". На 14:51 последними заявлениями "Судного дня" стали "коржоплот" и "кранокарп". Передача до сих пор продолжается. Предположительно, за день будет передано 20 сообщений.