Строительство новых культурно-образовательных и музейных комплексов в Калининграде, Владивостоке, Кемерове и Севастополе будет полностью завершено уже в следующем году. Об этом Владимиру Путину доложил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он назвал это крупнейшей культурной стройкой за всю историю страны.

Стартовали работы 7 лет назад по поручению президента. Без сложностей не обошлось - сначала мешала пандемия, затем из-за санкций из проектов ушли западные архитекторы. Однако все идет по плану. 33 объекта из 46 уже сданы. В столице самого западного региона на днях, например, открыли филиал Третьяковской галереи.

Владимир Путин призвал уделять особое внимание кадрам в культурных учреждениях. Ведь недостаточно построить новые здания и наполнить их современным мультимедийным оборудованием. Не менее важно привлечь самые лучшие творческие коллективы, создать для них достойные условия труда и решить жилищные вопросы сотрудников.