Расплывчатые формулировки: итоги саммита НАТО в Гааге

Конфликт на Украине не решить военным путем - с таким неожиданным заявлением выступил канцлер Германии Фридрих Мерц. После саммита в Гааге нехотя готовы отступить и другие участники альянса. В итоговом коммюнике о поддержке Киева остались лишь расплывчатые формулировки, а насчет членства в организации и вовсе ни слова. В свою очередь, Дональд Трамп считает, что ситуация на Украине "вышла из под контроля". Под занавес саммита американский президент все-таки провел короткую встречу с Зеленским.

Репортаж Александры Сергомасовой.