ПВО сбила за несколько часов более трех десятков дронов ВСУ

Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима атаковать российские регионы. За несколько часов уничтожено более трех десятков дронов ВСУ, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, с 13.00 мск до 15.00 мск ПВО сбили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Четыре беспилотника уничтожено над территорией Воронежской области, по два украинских дрона – над Курской и Самарской областями.

Ранее Минобороны сообщило о 25 сбитых украинских беспилотных летательных аппаратах. В ведомстве уточнили, что в период с 11.00 мск до 13.00 мск ПВО уничтожила 22 беспилотника над Воронежской областью. Еще 2 дрона уничтожено над территорией Республики Татарстан, один – над Тамбовской областью.