Волочкова в очередной раз прилюдно унизила дочь: "Она никогда не станет круче меня!"

Анастасия Волочкова в конце апреля выдала единственную дочь замуж. Но оказалось, что Ариадна только обвенчалась с возлюбленным, а штамп в паспорт решила не ставить.

Балерина этому очень рада, ведь так ее наследница сохранит свою фамилию. "Это целая династия, мой отец – бывший тренер сборной России по настольному теннису. Я очень надеюсь, что у Ариадны хватит ума не менять фамилию на Григорян. Но я не буду настаивать на том, чтобы Ариадна дала внукам нашу фамилию. Хотя, может, ей самой этого захочется. А может, и нет", — заявила бывшая прима Большого театра в подкасте "Переговорка" на "Радио 1".

Анастасия призналась, что Ариадне не приятно, когда ее называют дочерью Волочковой. Девушка хотела бы стать самостоятельной личностью. Балерина на это отвечает с презрением.

"Она на всю жизнь останется дочерью Волочковой. По популярности она никогда не станет круче меня", — объявила звезда.

Также балерина рассказала, что все еще не знакома с новыми родственниками дочери. По словам артистки, ей не очень-то и хочется встречаться с родителями зятя, мол, вряд ли это скажется на благополучии Ариадны.

"Я была знакома с родственниками бывшего мужа, и ни к чему хорошему это не привело", — отметила Волочкова.