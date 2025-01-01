Иран признал ущерб ядерным объектам от американских ударов

Иран признал ущерб от ударов авиации США. Как заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи, ядерные установки сильно пострадали, в этом нет сомнений. Его слова приводит Associated Press.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что воздушным ударом американских ВВС уничтожены все ядерные объекты Ирана. Трамп сообщил о колоссальном ущербе, сравнимым с полным разрушением.

В ночь на 22 июня США нанесли удар по трем ядерным объектам Ирана. При атаке были использованы стратегические бомбардировщики B-2 Spirit и самые мощные противобункерные бомбы. Ключевыми целями стали три ядерных объекта — в Фордо, Исфахане и Натанзе.