Зеленский и Трамп встретились в Гааге

В Гааге на полях саммита НАТО началась встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Об этом сообщает украинское издание "Суспільне" в своем Telegram-канале.

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Ранее агентство Bloomberg сообщило, что на саммите Дональд Трамп заявил союзникам по альянсу, что ситуация на Украине "совершенно вышла из-под контроля". По его мнению, с этим надо "что-то сделать".

Перед началом саммита Трамп подтвердил, что проведет переговоры с Зеленским. При это он оговорился, что "возможно увидится" с украинским президентом.

"Спрошу о том, как у него дела", - сказал президент США, добавив, что Владимир Зеленский находится "в тяжелой ситуации, в которой не следовало бы оказываться".