Зейналова рассказала об успехах дочери с аутизмом: "Она борется за эту жизнь"

Ведущая Светлана Зейналова воспитывает двоих дочерей. Старшей — Александре — уже 16 лет, а Веронике всего шесть.

Звезда ТВ не скрывает, что у ее первенца проблемы со здоровьем. При рождении у Саши обнаружили порок сердца, требовавший операции, а позже поставили диагноз аутизм. Трудности лишь закалили девочку, она хорошо учится и надеется поступить в колледж.

Светлана гордится старшей дочерью. По словам ведущей, она ничего не требует от девочки и не заставляет ее. Александра самостоятельно хочет добиться успеха.

"Вообще не уверена, что обычные взрослые люди смогли бы выдержать такой ритм, в котором работала она. А ведь она говорит по-китайски, по-английски, сдает математику, сдала ОГЭ (Основной государственный экзамен, – прим. ред.) на "4" и продолжает заниматься. Она борется за эту жизнь", — с гордостью рассказала Зейналова в беседе с порталом "Страсти".

На поддержку отца Саши Светлана не надеется. Мужчина ушел из семьи, когда узнал о диагнозе дочери. По мнению Зейналовой, мужчины часто остро реагируют на подобные ситуации.